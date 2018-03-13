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March 13, 2018 / 11:11 AM / in 18 hours

BRIEF-Protalix Announces Positive Results From Phase II Clinical Trial Of OPRX-106 For Treatment Of Ulcerative Colitis

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Protalix Biotherapeutics Inc:

* PROTALIX BIOTHERAPEUTICS ANNOUNCES POSITIVE RESULTS FROM PHASE II CLINICAL TRIAL OF OPRX-106 FOR THE TREATMENT OF ULCERATIVE COLITIS

* PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC - KEY EFFICACY ENDPOINTS OF STUDY WERE MET

* PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC - OPRX-106 WAS SAFE AND WELL TOLERATED WITH ONLY MILD TO MODERATE ADVERSE EVENTS IN STUDY

* PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC - NO ANTI-DRUG ANTIBODIES WERE DETECTED IN STUDY Source text for Eikon: Further company coverage:

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