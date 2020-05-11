Healthcare
May 11, 2020 / 12:25 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Protalix Biotherapeutics Reports Positive Topline Results From Trial Evaluating Pegunigalsidase Alfa For Treatment Of Fabry Disease

1 Min Read

May 11 (Reuters) - Protalix Biotherapeutics Inc:

* PROTALIX BIOTHERAPEUTICS ANNOUNCES POSITIVE TOPLINE RESULTS FROM THE BRIDGE PHASE III OPEN-LABEL, SWITCH-OVER CLINICAL TRIAL EVALUATING PEGUNIGALSIDASE ALFA FOR THE TREATMENT OF FABRY DISEASE

* PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC - PHASE III BRIDGE OPEN-LABEL, SWITCH-OVER CLINICAL TRIAL MET MAIN OBJECTIVES FOR SAFETY AND EFFICACY

* PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC - TOPLINE ANALYSIS INDICATES SUBSTANTIAL IMPROVEMENT IN RENAL FUNCTION

* PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC - PRX-102 WAS FOUND TO BE WELL TOLERATED

* PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC - HAVE EXPERIENCED MINOR DELAYS IN COMPLETING BLA SUBMISSION FOR PRX-102 Source text for Eikon: Further company coverage:

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