Healthcare
May 5, 2020 / 10:53 PM / Updated 27 minutes ago

BRIEF-Protective Insurance Corporation Special Committee Of Board Of Directors To Review Contingent Sale Agreement

1 Min Read

May 5 (Reuters) - Protective Insurance Corp:

* PROTECTIVE INSURANCE CORPORATION SPECIAL COMMITTEE OF BOARD OF DIRECTORS TO REVIEW CONTINGENT SALE AGREEMENT

* PROTECTIVE INSURANCE CORP - BOARD AMENDED CERTAIN PROVISIONS OF BY-LAWS TO PROVIDE THAT ONLY BOARD MAY CALL A SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS

* PROTECTIVE INSURANCE-SPECIAL COMMITTEE TO REVIEW CONTINGENT SALE AGREEMENT ENTERED INTO BY CERTAIN THIRD PARTY PURCHASERS, SHAREHOLDERS, OTHER PARTIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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