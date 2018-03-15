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March 15, 2018 / 12:40 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Protein Science To Advance Through Leniobio And Dow Agrosciences License Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - DowDuPont Inc:

* PROTEIN SCIENCE TO ADVANCE THROUGH LENIOBIO AND DOW AGROSCIENCES LICENSE AGREEMENT

* LENIOBIO - EXCLUSIVE LICENSE TO ENABLE LENIOBIO TO UTILIZE DOW AGROSCIENCES’ PROPRIETARY EUKARYOTIC CELL-FREE PROTEIN EXPRESSION TECHNOLOGY​

* ‍LENIOBIO - WILL MARKET INNOVATION TO BIOPHARMACEUTICAL DEVELOPERS UNDER BRAND NAME ALICE​

* LENIOBIO - WILL LAUNCH ALICE PLATFORM IN 2018 INITIALLY AS AN EXPRESSION KIT THAT YIELDS HIGHER AMOUNTS OF PROTEINS ON AVERAGE Source text for Eikon: Further company coverage:

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