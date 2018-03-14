FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 14, 2018 / 9:35 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Proteostasis Therapeutics Expects Cash, Cash Equivalents,Short-Term Investments To Be Enough To Fund Its Operating Expenses

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Proteostasis Therapeutics Inc:

* PROTEOSTASIS THERAPEUTICS REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2017 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE

* PROTEOSTASIS THERAPEUTICS - EXPECTS CASH, CASH EQUIVALENTS,SHORT-TERM INVESTMENTS TO BE ENOUGH TO FUND ITS OPERATING EXPENSES & CAPEX INTO EARLY 2019

* PROTEOSTASIS THERAPEUTICS INC - DATA FROM PTI’S DOUBLE COMBINATION STUDY OF PTI-801 AND PTI-808 IN CF PATIENTS EXPECTED MID 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.