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March 20, 2018 / 8:25 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Prothena Announces Global Neuroscience Research & Development Collaboration With Celgene

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Prothena Corporation Plc:

* PROTHENA ANNOUNCES GLOBAL NEUROSCIENCE RESEARCH & DEVELOPMENT COLLABORATION WITH CELGENE FOR NOVEL THERAPIES FOR PATIENTS WITH NEURODEGENERATIVE DISEASES

* PROTHENA CORPORATION - PROTHENA TO RECEIVE A $100 MILLION UPFRONT PAYMENT AND A $50 MILLION EQUITY INVESTMENT BY CELGENE

* PROTHENA CORPORATION- COLLABORATION INCLUDES POTENTIAL LICENSE PAYMENTS, MILESTONES, PLUS ADDITIONAL ROYALTIES ON SALES FROM LICENSED PROGRAMS FOR CO

* PROTHENA CORPORATION PLC - CELGENE WILL SUBSCRIBE TO ABOUT 1.2 MILLION OF PROTHENA’S ORDINARY SHARES AT $42.57 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

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