BRIEF-Prothena Reports Q1 Loss Per Share $1.26

May 8 (Reuters) - Prothena Corporation PLC:
* PROTHENA REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES RESEARCH AND DEVELOPMENT UPDATE
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.86 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* AS OF MARCH 31, 2018, CO HAD $433.1 MILLION IN CASH, CASH EQUIVALENTS AND RESTRICTED CASH AND NO DEBT
* WITH RECENT DISCONTINUATION OF NEOD001 PROGRAM, COMPANY IS DEVELOPING A REORGANIZATION PLAN
* WITH RECENT DISCONTINUATION OF NEOD001 PROGRAM, COMPANY IS ASSESSING ITS RESOURCES RELATIVE TO ITS CURRENT PIPELINE
* EXPECTS TO PROVIDE AN UPDATE DURING Q2 ON REORGANIZATION PLANS AND FINANCIAL GUIDANCE FOR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: