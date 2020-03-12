Healthcare
March 12, 2020 / 11:45 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Provention Announces Positive Data From Phase 1B Prevail Study Of PRV-3279

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Provention Bio Inc:

* PROVENTION ANNOUNCES POSITIVE DATA FROM PHASE 1B PREVAIL STUDY OF PRV-3279

* PROVENTION BIO INC - PRV-3279 INHIBITED FUNCTION OF B CELLS, DURABLY AND WITHOUT DEPLETION

* PROVENTION BIO INC - PRV-3279 WAS WELL TOLERATED IN HEALTHY VOLUNTEERS

* PROVENTION BIO INC - PRV-3279 WAS WELL-TOLERATED, WITH NO SERIOUS ADVERSE EVENTS

* PROVENTION BIO INC - PLANS TO COMMENCE PHASE 2A PORTION OF PREVAIL STUDY IN LUPUS PATIENTS IN FIRST HALF OF 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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