Healthcare
May 7, 2020 / 9:55 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Provention Bio Q1 Loss Per Share $0.26

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Provention Bio Inc:

* PROVENTION BIO REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE

* Q1 LOSS PER SHARE $0.26

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.25 — REFINITIV IBES DATA

* ON TRACK TO COMPLETE SUBMISSION OF ROLLING BIOLOGICS LICENSE APPLICATION FOR TEPLIZUMAB IN Q4 2020

* HAS NOT EXPERIENCED ANY INTERRUPTION IN ITS SUPPLY CHAIN OR MANUFACTURING EFFORTS DUE TO COVID-19 PANDEMIC AT THIS TIME.

* TEMPORARILY PAUSED RANDOMIZATION OF PROTECT STUDY DUE TO IMPACT OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below