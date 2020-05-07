BRIEF-Provention Bio Q1 Loss Per Share $0.26

May 7 (Reuters) - Provention Bio Inc:
* PROVENTION BIO REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES BUSINESS UPDATE
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.25 — REFINITIV IBES DATA
* ON TRACK TO COMPLETE SUBMISSION OF ROLLING BIOLOGICS LICENSE APPLICATION FOR TEPLIZUMAB IN Q4 2020
* HAS NOT EXPERIENCED ANY INTERRUPTION IN ITS SUPPLY CHAIN OR MANUFACTURING EFFORTS DUE TO COVID-19 PANDEMIC AT THIS TIME.
* TEMPORARILY PAUSED RANDOMIZATION OF PROTECT STUDY DUE TO IMPACT OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage: