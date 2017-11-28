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#Financials
November 28, 2017 / 7:28 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Provident Financial Says Exec Chairman To Lead Process To Appoint CEO

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Provident Financial Plc:

* PROVIDENT FINANCIAL PLC - ‍STUART SINCLAIR ASSUMES ROLE OF SENIOR INDEPENDENT DIRECTOR WITH IMMEDIATE EFFECT​

* PROVIDENT FINANCIAL PLC - ‍ANDREA BLANCE WILL BECOME CHAIRMAN OF REMUNERATION COMMITTEE REPLACING MALCOLM, WHO STEPS DOWN WITH IMMEDIATE EFFECT​

* PROVIDENT FINANCIAL PLC - ‍AS PREVIOUSLY ANNOUNCED, MALCOLM LE MAY HAS BEEN APPOINTED AS INTERIM EXECUTIVE CHAIRMAN​

* PROVIDENT FINANCIAL PLC - ‍MALCOLM LE MAY WILL LEAD ONGOING PROCESS TO APPOINT A NEW CHIEF EXECUTIVE OF COMPANY.​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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