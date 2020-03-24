Healthcare
March 24, 2020 / 10:03 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Prudential Says Full Consequences Of COVID-19 Still Emerging

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Prudential PLC:

* UPDATE ON COVID-19 AND CURRENT MARKET CONDITIONS

* OUR BUSINESS CONTINUES TO BE FINANCIALLY RESILIENT

* RISK-BASED CAPITAL RATIO (RBC) OF JACKSON, OUR US BUSINESS, AS AT 31 DECEMBER 2019 WAS 366 PER CENT

* FULL CONSEQUENCES OF COVID-19 ARE STILL EMERGING

* HAS A HIGHLY RESILIENT BUSINESS MODEL AND REMAINS WELL PLACED TO CONTINUE TO CREATE VALUE FOR SHAREHOLDERS

* CONTINUES TO ACTIVELY EVALUATE OTHER OPTIONS IN RELATION TO JACKSON

* CONTINUITY PLANS HAVE BEEN EXECUTED SMOOTHLY. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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