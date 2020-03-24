BRIEF-Prudential Says Full Consequences Of COVID-19 Still Emerging

March 24 (Reuters) - Prudential PLC:
* UPDATE ON COVID-19 AND CURRENT MARKET CONDITIONS
* RISK-BASED CAPITAL RATIO (RBC) OF JACKSON, OUR US BUSINESS, AS AT 31 DECEMBER 2019 WAS 366 PER CENT
* FULL CONSEQUENCES OF COVID-19 ARE STILL EMERGING
* HAS A HIGHLY RESILIENT BUSINESS MODEL AND REMAINS WELL PLACED TO CONTINUE TO CREATE VALUE FOR SHAREHOLDERS
* CONTINUES TO ACTIVELY EVALUATE OTHER OPTIONS IN RELATION TO JACKSON
* CONTINUITY PLANS HAVE BEEN EXECUTED SMOOTHLY. Source text for Eikon: Further company coverage: