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January 9, 2018 / 9:17 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Prudential Short Duration High Yield Fund, Inc. Reports Unaudited Earnings For Quarter Ended November 30

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Prudential Short Duration High Yield Fund Inc:

* PRUDENTIAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND, INC. REPORTS UNAUDITED EARNINGS AND FINANCIAL POSITION FOR QUARTER ENDED NOVEMBER 30, 2017

* PRUDENTIAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND INC - NET ASSET VALUE PER SHARE FOR QUARTER ENDED NOV 30, 2017 $16.55 VERSUS $16.67 FOR QUARTER ENDED NOV 30, 2016 ‍​

* PRUDENTIAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND-NET INVESTMENT INCOME PER SHARE OUTSTANDING FOR QUARTER ENDED NOV 30 $0.27 VERSUS $0.30 FOR QUARTER ENDED NOV 30, 2016‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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