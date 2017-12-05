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BRIEF-Prysmian CEO sees synergies NPV from General Cable deal of around 1.2 bln euros
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December 5, 2017 / 11:43 AM / in an hour

BRIEF-Prysmian CEO sees synergies NPV from General Cable deal of around 1.2 bln euros

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 5 (Reuters) - Prysmian executives say:

* CEO VALERIO BATTISTA SAYS NET PRESENT VALUE OF SYNERGIES EXPECTED FROM GENERAL CABLE DEAL IS AROUND 1.2 BILLION EUROS

* CEO SAYS THINKS GENERAL CABLE IS A BIT OVERSTAFFED

* CFO PIER FRANCESCO FACCHINI SAYS RIGHTS ISSUE OF 500 MLN EUROS WILL ALLOW COMPANY TO COMPLETE DEALS ALREADY IN PIPELINE, SMALLER SIZE THAN GENERAL CABLE

* CFO SAYS ESTIMATE ON EPS ACCRETION AFTER GENERAL CABLE DEAL ALREADY INCLUDES PLANNED RIGHTS ISSUE, BUT EXCLUDES EXPECTED SYNERGIES Further company coverage: (Reporting by Milan newsroom)

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