Healthcare
April 8, 2020 / 8:02 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-PSA Signs Social Solidarity Agreement To Protect Employees

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Peugeot SA:

* SIGNATURE OF A SOCIAL SOLIDARITY AGREEMENT, PROTECTING THE HEALTH OF EMPLOYEES AND THE COMPANY

* CREATION OF A SOLIDARITY FUND TO GUARANTEE 100% SALARY COMPENSATION TO ALL EMPLOYEES

* IMPLEMENTATION OF THE PROTOCOL FOR REINFORCED HEALTH MEASURES, BUILT AND VALIDATED WITH MEDICAL TEAMS, INVOLVING UNION PARTNERS, AND MONITORED BY AUDITORS

* POSSIBLE ADAPTATION OF THE ANNUAL SITE CLOSURE CALENDAR, WITH A GUARANTEE OF 12 CONSECUTIVE DAYS OF LEAVE BETWEEN JULY 1 AND AUGUST 31

Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below