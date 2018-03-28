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March 28, 2018 / 8:35 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-pSivida Corp Announces Transformative Acquisition Of Icon Bioscience

Reuters Staff

2 Min Read

March 28 (Reuters) - pSivida Corp:

* PSIVIDA CORP ANNOUNCES TRANSFORMATIVE ACQUISITION OF ICON BIOSCIENCE INC AND GROWTH CAPITAL FINANCING WITH ESSEX WOODLANDS HEALTHCARE PARTNERS – COMPANY WILL REBRAND AS EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC

* PSIVIDA CORP - SWK HOLDINGS WILL PROVIDE UP TO $20 MILLION IN DEBT FINANCING

* PSIVIDA CORP - DEAL FOR APPROXIMATELY $60.5 MILLION

* PSIVIDA CORP - PSIVIDA CORP. WILL REBRAND AND CHANGE ITS NAME TO EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC.

* PSIVIDA CORP - ENTERED INTO A FINANCIAL AGREEMENT WITH EW HEALTHCARE PARTNERS

* PSIVIDA CORP - EW HEALTHCARE PARTNERS AND A THIRD PARTY INVESTOR WILL MAKE EQUITY INVESTMENTS IN PSIVIDA

* PSIVIDA CORP - WILL USE FUNDS TO FINANCE ICON ACQUISITION AND PREPARE FOR COMMERCIAL LAUNCHES OF DEXYCU

* PSIVIDA CORP - IF APPROVED, PSIVIDA EXPECTS TO LAUNCH DURASERT IN U.S. IN FIRST HALF OF 2019

* PSIVIDA CORP - PSIVIDA PLANS TO LAUNCH DEXYCU IN U.S. IN FIRST HALF OF 2019

* PSIVIDA CORP - EW HEALTHCARE PARTNERS AND A THIRD PARTY INVESTOR WILL MAKE AN EQUITY INVESTMENT IN PSIVIDA FOR UP TO ABOUT $60.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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