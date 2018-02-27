BRIEF-PSP Swiss Property FY Net Income (Excluding Changes In Fair Value) At CHF 178.3 Mln

Feb 27 (Reuters) - PSP Swiss Property AG:
* FY NET INCOME (EXCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) AMOUNTED TO CHF 178.3 MILLION
* VACANCY RATE WAS REDUCED TO 8.2% AS PER YEAR-END 2017 (END OF 2016: 9.3%)
* FY NET INCOME (INCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) REACHED CHF 257.4 MILLION (2016: CHF 134.9 MILLION)
* OUTLOOK 2018: EBITDA (EXCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) OF ABOVE CHF 235 MILLION EXPECTED
* OUTLOOK 2018: RENTAL INCOME EXPECTED TO INCREASE BY AROUND CHF 8 MILLION
* OUTLOOK 2018: INCOME FROM CONDOMINIUM SALES WILL DECREASE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)