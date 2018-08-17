BRIEF-PSP Swiss Property H1 Rental Income Up To CHF 138.7 Mln

Aug 17 (Reuters) - PSP Swiss Property AG:
* H1 NET INCOME (EXCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) ROSE BY CHF 5.5 MILLION OR 6.8% TO CHF 85.6 MILLION
* FOR FY 2018, SEES IMPROVED EBITDA (EXCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) OF CHF 240 MILLION
* LOWER VACANCIES BELOW 6% ARE EXPECTED AT YEAR-END 2018
* H1 RENTAL INCOME ROSE BY CHF 2.3 MILLION TO CHF 138.7 MILLION (H1 2017: CHF 136.4 MILLION)
* H1 NET INCOME (INCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) REACHED CHF 158.3 MILLION (H1 2017: CHF 94.2 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)