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Switzerland Market Report
August 17, 2018 / 5:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-PSP Swiss Property H1 Rental Income Up To CHF 138.7 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 17 (Reuters) - PSP Swiss Property AG:

* H1 NET INCOME (EXCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) ROSE BY CHF 5.5 MILLION OR 6.8% TO CHF 85.6 MILLION

* FOR FY 2018, SEES IMPROVED EBITDA (EXCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) OF CHF 240 MILLION

* LOWER VACANCIES BELOW 6% ARE EXPECTED AT YEAR-END 2018

* H1 RENTAL INCOME ROSE BY CHF 2.3 MILLION TO CHF 138.7 MILLION (H1 2017: CHF 136.4 MILLION)

* H1 NET INCOME (INCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) REACHED CHF 158.3 MILLION (H1 2017: CHF 94.2 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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