BRIEF-PSP Swiss Property Q1 Net Income Incl. Changes In Fair Value At CHF 40.3 Million

May 8 (Reuters) - PSP Swiss Property AG:
* Q1 NET INCOME (EXCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) ROSE BY 8.7% OR CHF 3.5 MILLION TO CHF 43.2 MILLION
* Q1 NET INCOME (INCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) REACHED CHF 40.3 MILLION (Q1 2017: CHF 39.7 MILLION)
* Q1 RENTAL INCOME ROSE BY CHF 0.7 MILLION TO CHF 69.1 MILLION (Q1 2017: CHF 68.4 MILLION)
* FOR FY 2018, AN EBITDA (EXCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) OF ABOVE CHF 235 MILLION IS STILL EXPECTED
* PSP SWISS PROPERTY - FOR FY 2018 RENTAL INCOME IS LIKELY TO INCREASE BY AROUND CHF 8 MILLION, INCOME FROM CONDOMINIUM SALES WILL FALL
* PREDICTED DECLINE IN EBITDA IN 2018 MAINLY REFLECTS LOWER EXPECTED INCOME FROM CONDOMINIUM SALES
* RATE OF AROUND 7.5% IS NOW EXPECTED AT YEAR-END 2018
* VACANCY RATE OF AROUND 7.5% IS NOW EXPECTED AT YEAR-END 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)