FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
May 8, 2018 / 5:14 AM / Updated an hour ago

BRIEF-PSP Swiss Property Q1 Net Income Incl. Changes In Fair Value At CHF 40.3 Million

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - PSP Swiss Property AG:

* Q1 NET INCOME (EXCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) ROSE BY 8.7% OR CHF 3.5 MILLION TO CHF 43.2 MILLION

* Q1 NET INCOME (INCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) REACHED CHF 40.3 MILLION (Q1 2017: CHF 39.7 MILLION)

* Q1 RENTAL INCOME ROSE BY CHF 0.7 MILLION TO CHF 69.1 MILLION (Q1 2017: CHF 68.4 MILLION)

* FOR FY 2018, AN EBITDA (EXCLUDING CHANGES IN FAIR VALUE) OF ABOVE CHF 235 MILLION IS STILL EXPECTED

* PSP SWISS PROPERTY - FOR FY 2018 RENTAL INCOME IS LIKELY TO INCREASE BY AROUND CHF 8 MILLION, INCOME FROM CONDOMINIUM SALES WILL FALL

* PREDICTED DECLINE IN EBITDA IN 2018 MAINLY REFLECTS LOWER EXPECTED INCOME FROM CONDOMINIUM SALES

* RATE OF AROUND 7.5% IS NOW EXPECTED AT YEAR-END 2018

* VACANCY RATE OF AROUND 7.5% IS NOW EXPECTED AT YEAR-END 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.