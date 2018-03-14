FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 14, 2018 / 7:19 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-PTSB FY op profit falls to 65 mln euros on impairment charge

Reuters Staff

2 Min Read

March 14 (Reuters) - Permanent Tsb Group Holdings Plc :

* PERMANENT TSB - FY OPERATING PROFIT BEFORE EXCEPTIONAL ITEMS 65 MILLION EUR VERSUS 188 MILLION EUR IN 2016

* PERMANENT TSB - FY PROFIT AFTER TAX 40 MILLION EUR VERSUS LOSS AFTER TAX OF 266 MILLION FOR 2016

* PERMANENT TSB - FY IMPAIRMENT CHARGE 49 MILLION EUR VERSUS 68 MILLION WRITEBACK FOR 2016, REFLECTS PRUDENT APPROACH TO NPL STRATEGY

* PERMANENT TSB - FY NET INTEREST MARGIN 1.80 PERCENT VERSUS 1.83 PERCENT AT END-SEPT, EXPECTED TO IMPROVE TOWARDS MID 1.80 PERCENT IN 2018

* PERMANENT TSB - FULLY LOADED COMMON EQUITY TIER 1 RATIO 15.0 PERCENT IN Q3 VERSUS 15.3 PERCENT END-SEPT

* PERMANENT TSB - NEW LENDING VOLUMES UP 74 PERCENT Y/Y, IRISH MORTGAGE MARKET SHARE 12.6 PERCENT

* PERMANENT TSB - NPLS REDUCED BY 0.6 BILLION EUR EUR TO 5.3 BILLION EUR, PERFORMING LOAN BOOK EXPECTED TO RETURN TO GROWTH IN 2019

* PERMANENT TSB - STRONG CAPITAL BASE GIVES CAPACITY TO MANAGE DOWN NPL RATIO, INVEST IN THE BUSINESS

* PERMANENT TSB - OPERATING EXPENSES REDUCED BY 4 PERCENT Y/Y, EXPECTED TO REMAIN BROADLY FLAT Further company coverage: (Reporting By Padraic Halpin)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.