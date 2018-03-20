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Consumer Goods and Retail
March 20, 2018 / 8:59 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Puma: Mid-Term Financial Outlook And Dividend Policy

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - PUMA SE:

* PUMA COMMUNICATES MID-TERM FINANCIAL OUTLOOK AND DIVIDEND POLICY

* ‍EXPECTS CURRENCY-ADJUSTED CONSOLIDATED NET SALES TO GROW AROUND 10% ON AVERAGE PER YEAR UNTIL 2022​

* EBIT MARGIN IS EXPECTED TO REACH A LEVEL OF AROUND 10% OF CONSOLIDATED NET SALES BY 2022 AT LATEST

* PUMA - ‍WILL PROPOSE DIVIDEND OF BETWEEN 25% AND 35% OF CONSOLIDATED NET EARNINGS STARTING WITH DIVIDEND PAYOUT IN 2019 FOR FINANCIAL YEAR 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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