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April 12, 2018 / 9:59 AM / in 2 hours

BRIEF-Puma Q1 EBIT Up At Around EUR 112 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - PUMA SE:

* EXPECTS THE CURRENCY-ADJUSTED CONSOLIDATED NET SALES TO GROW AROUND 10% ON AVERAGE PER YEAR UNTIL 2022

* EBIT MARGIN IS EXPECTED TO REACH A LEVEL OF AROUND 10% OF CONSOLIDATED NET SALES BY 2022 AT THE LATEST

* Q1 SALES INCREASED BY APPROX 21% TO € 1,131 MILLION, AFTER CURRENCY ADJUSTMENTS

* CONTINUES TO EXPECT A SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN NET INCOME FOR THE FULL 2018 FINANCIAL YEAR

* Q1 EBIT INCREASED TO APPROXIMATELY € 112 MILLION (Q1 2017: € 70 MILLION)

* SEES FY 2018 OPERATING RESULT (EBIT) IN THE RANGE OF € 310 MILLION TO € 330 MILLION

* NOW SEES 2018 CURRENCY-ADJUSTED SALES GROWTH BETWEEN 10% AND 12% (PREVIOUSLY EXPECTED OF AROUND 10%) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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