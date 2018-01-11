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#Consumer Goods and Retail
January 11, 2018 / 5:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Puma says Kering transaction does not change its strategy

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Puma Se:

* PUMA SE: KERING SA PROPOSES TO DISTRIBUTE PUMA SHARES TO KERING SHAREHOLDERS THROUGH A DISTRIBUTION IN KIND

* SAYS ‍WELCOMES KERING TRANSACTION AS IT ENHANCES PUMA‘S FREE FLOAT AND STRENGTHENS ITS CAPITAL MARKETS POSITIONING, VISIBILITY AND OPPORTUNITIES​

* SAYS ‍TRANSACTION DOES NOT AFFECT PUMA‘S CURRENT STRATEGY, WHICH PUMA WILL CONTINUE TO EXECUTE AND WHICH HAS ALREADY SHOWN INITIAL RESULTS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Frankfurt Newsroom)

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