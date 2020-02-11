Healthcare
February 11, 2020 / 2:07 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Purapharm Calrifies on Rumors Regarding Disruption And Suspension Of Production Facilities

1 Min Read

Feb 11 (Reuters) - PuraPharm Corp Ltd:

* NOTED RUMOURS THAT OPERATION OF CONCENTRATED CHINESE MEDICINE GRANULE PRODUCTION FACILITIES IN NANNING, HAVE BEEN DISRUPTED AND SUSPENDED

* GROUP PLANS TO INCREASE PRODUCTION AND SUPPLY OF ITS CHINESE HEALTHCARE PRODUCTS, ESPECIALLY IMMUZAC

* NANNING PRODUCTION FACILITIES HAVE RESUMED ITS PRODUCTION AS USUAL ON 3 FEB

* CLARIFIES OPERATION OF CONCENTRATED CHINESE MEDICINE GRANULE PRODUCTION FACILITIES IN NANNING, GUANGXI, PRC NOT SUSPENDED Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below