BRIEF-Purapharm Calrifies on Rumors Regarding Disruption And Suspension Of Production Facilities

Feb 11 (Reuters) - PuraPharm Corp Ltd:
* NOTED RUMOURS THAT OPERATION OF CONCENTRATED CHINESE MEDICINE GRANULE PRODUCTION FACILITIES IN NANNING, HAVE BEEN DISRUPTED AND SUSPENDED
* GROUP PLANS TO INCREASE PRODUCTION AND SUPPLY OF ITS CHINESE HEALTHCARE PRODUCTS, ESPECIALLY IMMUZAC
* NANNING PRODUCTION FACILITIES HAVE RESUMED ITS PRODUCTION AS USUAL ON 3 FEB
* CLARIFIES OPERATION OF CONCENTRATED CHINESE MEDICINE GRANULE PRODUCTION FACILITIES IN NANNING, GUANGXI, PRC NOT SUSPENDED Source text for Eikon: Further company coverage: