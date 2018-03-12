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Healthcare
March 12, 2018 / 5:00 PM / a day ago

BRIEF-Puretech Health To Raise $100 Million Via Accelerated Bookbuilding

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Puretech Health Plc:

* PURETECH HEALTH - ANNOUNCES A PROPOSED PLACING TO RAISE GROSS PROCEEDS OF UP TO $100 MILLION (APPROXIMATELY £72 MILLION) THROUGH ISSUE OF NEW ORDINARY SHARES

* PURETECH HEALTH PLC - PLACING IS BEING CONDUCTED THROUGH AN ACCELERATED BOOKBUILDING PROCESS WHICH WILL BE LAUNCHED IMMEDIATELY

* PURETECH HEALTH PLC - JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED IS ACTING AS SPONSOR, CORPORATE BROKER AND, TOGETHER WITH PEEL HUNT LLP, JOINT BOOKRUNNER Source text for Eikon: Further company coverage:

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