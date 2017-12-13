FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Purplebricks Group Says H1 Group Revenue Up 150%
Sections
Featured
Advocates ready legal fight with FCC on net neutrality
Technology
Advocates ready legal fight with FCC on net neutrality
Trump signs government ban on Kaspersky software
Cyber Risk
Trump signs government ban on Kaspersky software
Bitcoin euphoria puts other retail bets in shade
Exchange-traded funds
Bitcoin euphoria puts other retail bets in shade
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Earnings Season
December 13, 2017 / 7:11 AM / in an hour

BRIEF-Purplebricks Group Says H1 Group Revenue Up 150%

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Purplebricks Group Plc:

* H1 GROUP REVENUE UP 150% TO £46.8M

* H1 AVERAGE UK INCOME PER INSTRUCTION UP 14% TO £1,138

* ‍UK REVENUE GUIDANCE FOR FULL YEAR UPGRADED 5% FROM £80M TO £84M​

* ON-COURSE TO ACHIEVE FULL YEAR REVENUE GUIDANCE OF £12M IN AUSTRALIA

* H1 TOTAL GROSS PROFIT 26.2 MILLION POUNDS VERSUS 10.4 MILLION POUNDS YEAR AGO

* UK BUSINESS CONTINUES TO SCALE UP N H1, REPORTING AN ADJUSTED EBITDA PROFIT OF £4.7M (FY17: £0.3M) AND AN OPERATING PROFIT OF £3.2M

* ON-COURSE TO ACHIEVE FULL YEAR REVENUE GUIDANCE OF £12M IN AUSTRALIA Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.