BRIEF-PZ Cormay Continues Operations Without Significant Disruptions, Financial Situation Stable

March 25 (Reuters) - PZ Cormay SA:
* ON CORONAVIRUS: SAYS CO CONTINUES OPERATIONS WITHOUT SIGNIFICANT DISRUPTIONS, FINANCIAL SITUATION STABLE
* ON CORONAVIRUS: RECORDS DIFFICULTIES IN SUPPLY OF RAW MATERIALS AND DISTRIBUTION OF CO’S PRODUCTS DUE TO TRANSPORT SERVICE DIFFICULTIES
* SEES NEGATIVE IMPACT OF BORDER CLOSURES AND LIMITATIONS ON BANKING SERVICES ESPECIALLY IN DEVELOPING MARKETS, REQUIRES PREPAYMENT
* ON CORONAVIRUS: CANNOT RULE OUT POSITIVE IMPACT OF PANDEMIC ON GROUP’S FIN RESULTS
* POSSIBLE POSITIVE IMPACT RESULTS FROM CO’S SALE OF IMMUNOLOGICAL REAGENTS FOR MARKING ANTIBODIES AGAINST SARS-COV-2
* SEES POSSIBLE MID AND LONG-TERM GROWTH IN INTERNATIONAL HEALTHCARE EXPENDITURE WITH POSITIBE IMPACT ON CO’S RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)