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#Consumer Goods and Retail
January 30, 2018 / 7:13 AM / in 5 hours

BRIEF-PZ Cussons Says Profitability Expected To Improve In H2

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Pz Cussons Plc:

* INTERIM DIVIDEND 2.67 PENCEPER SHARE

* HY REVENUE ‍385.4​ MILLION POUNDS VERSUS 378.2 MILLION POUNDS

* HY ‍PROFIT BEFORE TAX £34.2M VERSUS £24.9M​

* ‍NAIRA HAS BEEN STABLE AGAINST US DOLLAR ON INTERBANK MARKET AND HAS STRENGTHENED SLIGHTLY ON SECONDARY MARKET AS RESULT OF IMPROVED DOLLAR LIQUIDITY LEVELS​

* ‍PROFITABILITY EXPECTED TO IMPROVE IN SECOND HALF AS A RESULT OF FURTHER NEW PRODUCT LAUNCHES AND DISTRIBUTION EXPANSION​

* ‍GROUP RESULT FOR FULL YEAR WILL LARGELY BE DEPENDENT ON SUCCESSFUL DELIVERY OF RESULT IN UK AMID VERY TOUGH TRADING CONDITIONS​

* ‍PERFORMANCE IN ASIA IS EXPECTED TO CONTINUE ITS POSITIVE MOMENTUM​

* ‍TOUGH TRADING CONDITIONS IN UK WASHING AND BATHING DIVISION IN FIRST HALF WITH BRAND INITIATIVES PLANNED FOR SECOND HALF TO IMPROVE PERFORMANCE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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