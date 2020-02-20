Healthcare
February 20, 2020 / 2:35 PM / a few seconds ago

BRIEF-Q Bio Raises $40 Million Series B Led By Andreessen Horowitz

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) -

* Q BIO RAISES $40 MILLION SERIES B LED BY ANDREESSEN HOROWITZ TO BRING PREVENTATIVE HEALTH AND THE PHYSICAL OF THE FUTURE TO MASSES

* Q BIO SAYS $40 MILLION IN SERIES B FUNDING LED BY ANDREESSEN HOROWITZ BRINGS TOTAL FUNDING TO $58 MILLION

* Q BIO SAYS VIJAY PANDE, GENERAL PARTNER AT ANDREESSEN HOROWITZ ALONG WITH VINOD KHOSLA FROM KHOSLA VENTURES WILL FORMALLY JOIN BOARD

* Q BIO SAYS CLARISSA SHEN, WHO JOINED AS COO IN 2019 WILL ALSO JOIN AS A BOARD OBSERVER Source text for Eikon:

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