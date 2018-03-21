BRIEF-Qad Q4 Loss Per Class A Share $0.28​

March 21 (Reuters) - Qad Inc:
* QAD REPORTS FISCAL 2018 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE $80.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $78.8 MILLION
* SEES Q1 2019 TOTAL REVENUE OF ABOUT $80 MILLION, INCLUDING $20.5 TO $21 MILLION OF SUBSCRIPTION REVENUE
* SEES FISCAL 2019 Q1 GAAP PRE-TAX INCOME OF BREAKEVEN
* SEES FISCAL 2019 Q1 NON-GAAP PRE-TAX INCOME OF APPROXIMATELY $2 MILLION
* SEES FISCAL 2019 FULL YEAR GAAP PRE-TAX INCOME OF BREAKEVEN TO $3 MILLION
* SEES FISCAL 2019 FULL YEAR NON-GAAP PRE-TAX INCOME OF $11 TO $15 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: