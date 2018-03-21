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March 21, 2018 / 8:46 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Qad Q4 Loss Per Class A Share $0.28​

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Qad Inc:

* QAD REPORTS FISCAL 2018 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR FINANCIAL RESULTS

* Q4 REVENUE $80.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $78.8 MILLION

* QTRLY LOSS PER CLASS A SHARE $0.28​

* SEES Q1 2019 ‍TOTAL REVENUE OF ABOUT $80 MILLION, INCLUDING $20.5 TO $21 MILLION OF SUBSCRIPTION REVENUE​

* QTRLY LOSS PER CLASS B SHARE $0.23​

* SEES ‍FISCAL 2019 Q1 GAAP PRE-TAX INCOME OF BREAKEVEN​

* SEES ‍FISCAL 2019 Q1 NON-GAAP PRE-TAX INCOME OF APPROXIMATELY $2 MILLION​

* SEES ‍FISCAL 2019 FULL YEAR GAAP PRE-TAX INCOME OF BREAKEVEN TO $3 MILLION​

* SEES ‍FISCAL 2019 FULL YEAR NON-GAAP PRE-TAX INCOME OF $11 TO $15 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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