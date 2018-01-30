BRIEF-QAF Informs Of Ammonia Leak At Warehouse At Fishery Port Road​ On Jan 26

Jan 30 (Reuters) - Qaf Ltd:
* ON 26 JANUARY 2018 AN AMMONIA LEAK OCCURRED IN GROUP‘S WAREHOUSE AT FISHERY PORT ROAD
* LEAK AT WAREHOUSE WAS SHUT OFF BY GROUP AND EMPLOYEES WERE EVACUATED PRIOR TO ARRIVAL OF SINGAPORE CIVIL DEFENCE FORCE
* FOUR EMPLOYEES WERE TAKEN TO HOSPITAL, AND ALL HAVE SINCE BEEN DISCHARGED
* STOP WORK ORDER HAS BEEN ISSUED BY MINISTRY OF MANPOWER UNDER WORKPLACE SAFETY AND HEALTH ACT TO CEASE CARRYING ON WORKS AT PREMISES
* AGRI-FOOD & VETERINARY AUTHORITY OF SINGAPORE IS ALSO LOOKING INTO MATTER Source text for Eikon: Further company coverage: