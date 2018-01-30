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#Consumer Goods and Retail
January 30, 2018 / 1:03 PM / Updated 8 hours ago

BRIEF-QAF Informs Of Ammonia Leak At Warehouse At Fishery Port Road​ On Jan 26

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Qaf Ltd:

* ‍ON 26 JANUARY 2018 AN AMMONIA LEAK OCCURRED IN GROUP‘S WAREHOUSE AT FISHERY PORT ROAD​

* LEAK AT WAREHOUSE WAS SHUT OFF BY GROUP AND EMPLOYEES WERE EVACUATED PRIOR TO ARRIVAL OF SINGAPORE CIVIL DEFENCE FORCE

* FOUR EMPLOYEES WERE TAKEN TO HOSPITAL, AND ALL HAVE SINCE BEEN DISCHARGED

* ‍STOP WORK ORDER HAS BEEN ISSUED BY MINISTRY OF MANPOWER UNDER WORKPLACE SAFETY AND HEALTH ACT TO CEASE CARRYING ON WORKS AT PREMISES​

* ‍AGRI-FOOD & VETERINARY AUTHORITY OF SINGAPORE IS ALSO LOOKING INTO MATTER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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