BRIEF-Qatar Airways Will Suspend Flights To New York JFK From 1 April, Madrid From 4 April, Barcelona From 5 April

April 1 (Reuters) - QATAR AIRWAYS:
* TAKING FIRM STEPS TO RESPOND TO COVID-19
* MEASURES INCLUDE AMENDMENTS TO FLIGHT SCHEDULE, WORKING WITH GOVERNMENTS TO TAKE PEOPLE HOME, AND POLICIES TO ENSURE HEALTH AND SAFETY OF STAFF
* QATAR AIRWAYS CARGO IS PROVIDING A LIFELINE TO ENSURE SUPPLIES OF FRESH PRODUCE AND MEDICAL EQUIPMENT TO COUNTRIES AROUND THE WORLD
* ACQUIRED 500,000 COVID-19 TEST KITS TO CONTRIBUTE TO STATE OF QATAR’S RELIEF EFFORTS
* AIRLINE WILL PLACE A TEMPORARY HOLD ON FLIGHTS TO JOHN F. KENNEDY INTERNATIONAL AIRPORT (JFK) FROM 1 APRIL 2020,
* AIRLINE WILL PLACE A TEMPORARY HOLD ON FLIGHTS TO MADRID BARAJAS AIRPORT (MAD) FROM 4 APRIL, BARCELONA EL PRAT AIRPORT (BCN) FROM 5 APRIL
* THERE HAS BEEN A TEMPORARY REDUCTION OF 40% OF STAFF WORKING ONSITE AT DOHA’S HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
* REDUCED STAFF ARE EITHER WORKING FROM HOME, OR TAKING PAID OR UNPAID LEAVE Source:(bit.ly/3aAnTY7)