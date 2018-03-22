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March 22, 2018 / 6:23 AM / in 12 hours

BRIEF-Qatar's Commercial Bank Shareholders Approve GMTN Programme

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - COMMERCIAL BANK PSQC:

* SHAREHOLDERS APPROVE LAUNCH OF GLOBAL MEDIUM TERM NOTES (GMTN) PROGRAMME TO ISSUE UPTO $2 BILLION OR EQUIVALENT IN QATARI RIYAL IN US MARKETS WITH MAXIMUM MATURITY OF 30 YEAR‍​

* SHAREHOLDERS APPROVE ISSUANCE OF DEBT NOTES OF UPTO $2 BILLION UNDER EMTN PROGRAMME WITH MAXIMUM MATURITY OF 30 YEARS

* EMTN NOTES MAY BE ISSUED IN VARIOUS CURRENCIES

* SHAREHOLDERS AUTHORISE BOARD TO ESTABLISH ANY OTHER DEBT PROGRAMMES DEPENDING ON MARKET CONDITIONS UPTO LIMIT OF $1 BILLION Source:(bit.ly/2FTD8A3) Further company coverage:

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