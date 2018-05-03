FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
May 3, 2018 / 1:36 AM / Updated an hour ago

BRIEF-QBE Insurance Group Expects To Continue To Pay Dividend Of Up To 65% Of Cash Profits

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - QBE Insurance Group Ltd:

* EXPERIENCED PREMIUM RATE STRENGTH OF ABOUT 4 PERCENT (EXCLUDING CTP) IN Q1

* “OUR RATE INCREASES IN Q1 OF 2018 HAVE BEEN BROADLY IN LINE WITH OUR FORECASTS”

* “OUR YEAR TO DATE INVESTMENT RETURNS (ON AN ANNUALISED BASIS) WERE BELOW OUR FY18 TARGET RANGE”

* LOOKING FORWARD, DIVIDEND POLICY REMAINS THE SAME; EXPECTS TO CONTINUE TO PAY DIVIDEND OF UP TO 65% OF CASH PROFITS

* COMMENCED PREVIOUSLY ANNOUNCED SHARE BUYBACK FOR 2018 AND AS AT 1 MAY ACQUIRED A$23.5 MILLION OF SHARES ON MARKET UNDER PROGRAM

* SHAREHOLDERS SHOULD EXPECT A RETURN TO A MORE HISTORICALLY NORMAL DIVIDEND Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.