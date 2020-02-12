BRIEF-QEX Logistics Says Remains Too Early To Determine Any Financial Impact Of Covid-19 On Results

Feb 13 (Reuters) - Qex Logistics Ltd:
* REMAINS TOO EARLY TO DETERMINE ANY FINANCIAL IMPACT OF COVID-19 ON QEX’S RESULTS
* DUE TO CONTAINMENT MEASURES, PROCESSING AGENT ONLY ABLE TO PROVIDE 50% OF USUAL WAREHOUSE STAFFING
* A BACKLOG IN DELIVERIES WILL DEFER RECOGNITION OF CURRENT HIGH LEVEL OF SALES ORDERS
* INFORMED BY CHINA BASED COURIER SERVICE THAT CO HAS ABILITY TO DELIVER VIA COURIER THROUGHOUT CHINA, WITH EXCEPTION OF HUBEI PROVINCE
* SHANGHAI WAREHOUSE HAS REOPENED FOLLOWING CHINESE GOVERNMENT'S EXTENSION TO CHINESE NEW YEAR & WILL NOW START PROCESSING ORDERS Source text here Further company coverage: