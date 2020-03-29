Healthcare
March 29, 2020 / 1:14 PM / in an hour

BRIEF-QFC Regulatory Authority fines Horizon Crescent Wealth for Regulatory Violations

1 Min Read

March 29 (Reuters) - QATAR FINANCIAL CENTRE REGULATORY AUTHORITY:

* SAYS HAS TAKEN ENFORCEMENT ACTION AGAINST HORIZON CRESCENT WEALTH LLC (HCW)

* IMPOSED A FINE OF 30 MILLION RIYALS ON HCW AS A RESULT OF SERIOUS LEGAL AND REGULATORY BREACHES

* SAYS ENFORCEMENT ACTION TAKEN AFTER AN INVESTIGATION OF THE FIRM THAT IDENTIFIED SIGNIFICANT FAILINGS BY HCW IN ITS COMPLIANCE WITH THE ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING TERRORIST FINANCING RULES

* SAYS HCW HAD HELD ITSELF OUT AS CONDUCTING AN ASSET MANAGEMENT BUSINESS WITHOUT AUTHORISATION FROM THE QFCRA

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