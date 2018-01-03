BRIEF-QGIRCO Signs Deal To Buy Markerstudy’S Gibraltar-Based Insurance Companies

Jan 3 (Reuters) - QATAR GENERAL INSURANCE & REINSURANCE CO :
* SIGNS SALES PURCHASE AGREEMENT TO BUY MARKERSTUDY’S GIBRALTAR-BASED INSURANCE COMPANIES
* COMPANIES ARE MARKERSTUDY INSURANCE COMPANY LIMITED, ZENITH INSURANCE PLC, ST JULIANS INSURANCE COMPANY LIMITED AND ULTIMATE INSURANCE COMPANY LIMITED
* TRANSACTION IS SUBJECT TO REGULATORY APPROVALS AND IS ANTICIPATED TO COMPLETE IN FIRST HALF OF 2018
* "TRANSACTION WILL ENABLE CO TO WRITE UK BUSINESS UNDER ANY POST-BREXIT SCENARIO" Source:(bit.ly/2lKuOWg) Further company coverage: