Healthcare
March 31, 2020 / 8:21 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Qiagen Receives FDA Emergency Use Authorization For Coronavirus Test

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Qiagen NV:

* QIAGEN RECEIVES U.S. FDA EUA FOR QIASTAT-DX TEST KIT, FIRST AND ONLY SYNDROMIC SOLUTION INTEGRATING DETECTION OF SARS-COV-2 CORONAVIRUS

* FIRST SYNDROMIC TESTING SOLUTION TO BE DEPLOYED IN EPIDEMIC CAN DIFFERENTIATE NOVEL CORONAVIRUS FROM 21 OTHER SERIOUS RESPIRATORY INFECTIONS

* QIASTAT-DX RESPIRATORY SARS-COV-2 PANEL DELIVERS RESULTS IN ABOUT ONE HOUR

* ADDS AN IMPORTANT TOOL FOR CLINICIANS AS PART OF QIAGEN’S GLOBAL MOBILIZATION TO SCALE UP TESTING SUPPLIES FOR COVID-19 RESPONSE Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below