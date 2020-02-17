Healthcare
February 17, 2020 / 1:23 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Qilu Expressway Says Toll Waiver May Have Material Adverse Impact On HY Results

1 Min Read

Feb 17 (Reuters) - Qilu Expressway Co Ltd:

* GOT NOTICE FROM MINISTRY OF TRANSPORT ON TOLL FEES PAYABLE FOR TOLL ROADS DURING CONTROL PERIOD OF CORONAVIRUS DISEASE

* MINISTRY WILL WAIVE TOLL FEES PAYABLE BY ALL VEHICLES PASSING THROUGH TOLL ROADS

* CO WILL WAIVE TOLL FEES OF VEHICLES PASSING ALONG JIHE EXPRESSWAY FROM SPECIFIED TIME UNTIL FURTHER NOTICE FROM GOVERNMENT AUTHORITIES

* WAIVER MAY HAVE MATERIAL ADVERSE IMPACT ON GROUP’S FINANCIAL PERFORMANCE FOR SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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