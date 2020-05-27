Healthcare
May 27, 2020 / 1:15 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Qlife Holding Updates On Status Of COVID-19 Tests

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Qlife Holding AB:

* STATUS ON QLIFE’S COVID-19 TESTS

* VALIDATES SIBA TECHNOLOGY FOR COVID-19 SCREENING ON A LARGER SCALE, WHICH GIVES QLIFE OPPORTUNITY TO OFFER LARGER TESTING VOLUMES - A GENERAL MARKET REQUEST AT CURRENT TIME

* OUTCOME OF VALIDATION SO FAR IS VERY SATISFACTORY, WITH SENSITIVITY AND SPECIFICITY ON PAR WITH PCR

* WE EXPECT THAT DATA COLLECTION FOR A CE MARK WILL CONTINUE OVER COMING TWO-FOUR MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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