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April 5, 2018 / 7:54 PM / in 21 hours

BRIEF-Qliro Group says Q1 2018 Affected By Returns And Investments Within Nelly And Reorganization Within CDON Marketplace

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - Qliro Group AB (publ):

* FIRST QUARTER 2018 AFFECTED BY RETURNS AND INVESTMENTS WITHIN NELLY AND REORGANIZATION WITHIN CDON MARKETPLACE

* NELLY ACCELERATED ITS MARKETING, CONTRIBUTING TO AN ORDER INCREASE OF 15 PERCENT DURING THE FIRST QUARTER

* SALES GROWTH WAS LIMITED TO 2 PERCENT DUE TO DELAYED DELIVERIES AND INCREASED RETURNS DURING Q1

* CDON MARKETPLACE ADJUSTED ITS ORGANIZATION TO CONTINUE TRANSFORMATION TO A MARKETPLACE WHICH AFFECTED RESULTS BY APPROXIMATELY SEK 7 MILLION IN Q1 Source text for Eikon: Further company coverage:

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