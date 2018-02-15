BRIEF-Qpr Software Plc Q4 Net Sales Up At Eur ‍2​.4 Million

Feb 15 (Reuters) - QPR SOFTWARE PLC:
* REG-STRONG GROWTH IN LICENSE SALES
* Q4 NET SALES EUR 2.4 MILLION VERSUS EUR 2.3 MILLION YEAR AGO
* Q4 OPERATING PROFIT EUR 187,000 VERSUS EUR 252,000 YEAR AGO
* PROPOSES TO ANNUAL GENERAL MEETING THAT A DIVIDEND OF EUR 0.03 BE PAID
* NET SALES FROM CONSULTING SERVICES ARE ALSO EXPECTED TO GROW FROM PREVIOUS YEAR.
* ESTIMATES THAT ITS COMPARABLE OPERATING PROFIT WILL IMPROVE FROM PREVIOUS YEAR. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)