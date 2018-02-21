BRIEF-QRF Comm FY Net Profit Group Share Down At 4.8‍​ Million Euros

Feb 21 (Reuters) - QRF COMM VA:
* FY NET PROFIT GROUP SHARE EUR 4.8 MILLION VERSUS EUR 7.8 MILLION YEAR AGO
* FY NET RENTAL INCOME EUR 14.9 MILLION VERSUS EUR 13.6 MILLION YEAR AGO
* INCREASE OF EPRA EARNINGS BY 12.5% TO 8.33 MILLION EUR IN 2017
* FAIR VALUE OF REAL ESTATE PORTFOLIO AT END DEC EUR 287.4 MILLION VERSUS EUR 250.7 MILLION YEAR AGO
* REMAINS PRUDENT ABOUT RETAIL PROPERTY MARKET BECAUSE RETAIL SECTOR IS IN MIDDLE OF TRANSITION
* OCCUPANCY RATE AT END DEC 97.47 PERCENT VERSUS 96.85 PERCENT YEAR AGO
* END-DEC. EPRA NAV PER SHARE EUR 24.12
* INCREASE OF PROPOSED GROSS DIVIDEND TO 1.35 EUR PER SHARE
* SEES 2018 AS YEAR OF “REBALANCING FOR FUTURE GROWTH” Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)