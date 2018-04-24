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April 24, 2018 / 9:09 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-QTS Enters Cloud And Managed Services Partnership With GDT

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - QTS Realty Trust Inc:

* QTS ENTERS CLOUD AND MANAGED SERVICES PARTNERSHIP WITH GDT; WILL RELEASE FIRST QUARTER 2018 EARNINGS BEFORE MARKET OPEN ON APRIL 25

* QTS REALTY TRUST INC - QTS WILL TRANSITION CERTAIN CLOUD AND MANAGED SERVICES CUSTOMER CONTRACTS AND SUPPORT TO GDT

* QTS REALTY TRUST - GDT TO PAY CO RECURRING PARTNER CHANNEL FEE BASED ON REVENUE THAT IS TRANSITIONED, FUTURE GROWTH ON THOSE ACCOUNTS

* QTS REALTY TRUST INC - BENEFIT TO QTS DURING THE YEAR WILL BE RELATIVELY MODEST AS ACCOUNTS ARE TRANSITIONED

* QTS REALTY TRUST INC - PARTNERSHIP ARRANGEMENT IS EXPECTED TO SUPPORT FUTURE REVENUE GROWTH AND PROFITABILITY, BEGINNING IN 2019 AND BEYOND Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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