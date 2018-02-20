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February 20, 2018 / 9:15 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-QTS Reports Q4 Operating FFO Per Share $0.79

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Qts Realty Trust Inc:

* QTS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 OPERATING RESULTS

* Q4 OPERATING FFO PER SHARE $0.79

* Q4 REVENUE ROSE 12.8 PERCENT TO $118.9 MILLION

* SEES 2018 CORE REVENUE $408 MILLION VERSUS $422 MILLION

* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES $425 MILLION TO $475 MILLION

* SEES 2018 CORE OPERATING FFO PER FULLY DILUTED SHARE $2.55 TO $2.65

* QTS REALTY TRUST - ANNOUNCES RESTRUCTURING PLAN TO INCREASE GROWTH, PROFITABILITY IN BUSINESS, WHILE REDUCING COMPLEXITY, SIMPLIFYING COST STRUCTURE

* QTS REALTY TRUST - UNDER RESTRUCTURING PLAN, CO INTENDS TO REALIGN PRODUCT OFFERINGS AROUND HYPERSCALE AND HYBRID COLOCATION

* UNDER RESTRUCTURING PLAN, CO INTENDS TO EXIT CERTAIN OF C3- CLOUD AND MANAGED SERVICES OFFERINGS BY END OF 2018

* FFO FOR QUARTER ON A FULLY DILUTED PER SHARE BASIS WAS $0.28 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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