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February 8, 2018 / 9:18 PM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Qualcomm Board Of Directors Unanimously Rejects Revised Broadcom Proposal

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Qualcomm Inc:

* QUALCOMM BOARD OF DIRECTORS UNANIMOUSLY REJECTS REVISED BROADCOM PROPOSAL

* QUALCOMM BOARD OF DIRECTORS UNANIMOUSLY REJECTS REVISED BROADCOM PROPOSAL

* QUALCOMM INC - QUALCOMM OFFERS TO MEET TO SEE IF BROADCOM CAN ADDRESS SERIOUS DEFICIENCIES IN VALUE AND CERTAINTY

* QUALCOMM INC - ‍QUALCOMM BOARD, ASSISTED BY ITS FINANCIAL AND LEGAL ADVISORS, DETERMINED THAT BROADCOM PROPOSAL MATERIALLY “UNDERVALUES” QUALCOMM​

* QUALCOMM INC - ‍BROADCOM PROPOSAL FALLS “WELL SHORT OF FIRM REGULATORY COMMITMENT” BOARD WOULD DEMAND GIVEN SIGNIFICANT DOWNSIDE RISK OF A FAILED DEAL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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