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#Market News
December 22, 2017 / 12:40 PM / a day ago

BRIEF-Qualcomm Board Rejects Director Nominees Assembled By Broadcom, Silver Lake Partners

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Qualcomm Inc:

* QUALCOMM BOARD UNANIMOUSLY REJECTS DIRECTOR NOMINEES ASSEMBLED BY BROADCOM AND SILVER LAKE PARTNERS

* QUALCOMM - FOLLOWING RECOMMENDATION OF BOARD‘S GOVERNANCE COMMITTEE, UNANIMOUSLY DETERMINED NOT TO NOMINATE ANY OF 11 CANDIDATES ASSEMBLED BY BROADCOM

* QUALCOMM INC - BOARD IS NOMINATING ITS 11 INCUMBENT DIRECTORS FOR RE-ELECTION AT 2018 ANNUAL MEETING

* QUALCOMM- BOARD WILL NOT NOMINATE ANY OF 11 CANDIDATES ASSEMBLED BY BROADCOM, SILVER LAKE PARTNERS TO REPLACE CURRENT DIRECTORS AT 2018 ANNUAL MEETING Source text for Eikon: Further company coverage:

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