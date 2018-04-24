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April 24, 2018 / 8:47 PM / in an hour

BRIEF-Qualcomm Inc Entered Into Amendment No. 1 To Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Qualcomm Inc:

* QUALCOMM INC - ON APRIL 20, CO ENTERED INTO AMENDMENT NO. 1 TO CREDIT AGREEMENT DATED AS OF NOVEMBER 8, 2016 - SEC FILING

* QUALCOMM -AMENDMENT EXTENDS AUTOMATIC TERMINATION DATE OF COMMITMENTS UNDER 2016 CREDIT AGREEMENT TO DATE THAT IS 5 BUSINESS DAYS AFTER JULY 25, 2018

* QUALCOMM INC - AMENDMENT ESTABLISHES A MATURITY DATE OF APRIL 25, 2021 FOR ANY TERM LOANS DRAWN UNDER 2016 CREDIT AGREEMENT

* QUALCOMM INC - AMENDMENT ELIMINATES REQUIREMENT THAT QUALCOMM DELIVER AUDITED AND UNAUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR NXP

* QUALCOMM INC - ON APRIL 20, CO ALSO ENTERED INTO AMENDMENT NO. 1 TO CREDIT AGREEMENT DATED AS OF MARCH 6, 2018

* QUALCOMM INC - 2018 CREDIT AGREEMENT AMENDMENT EXTENDS AUTOMATIC TERMINATION DATE OF TERM COMMITMENTS UNDER 2018 CREDIT AGREEMENT Source text (bit.ly/2qUh0Mj) Further company coverage:

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