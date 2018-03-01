FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
MobileWorldCongress
LipperAwards
Myanmar
North Korea
Earnings
NorthKorea
The Trump Effect
Breakingviews
Market News
March 1, 2018 / 12:42 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Qualcomm says Broadcom's Offers Undervalue Company

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Qualcomm Inc:

* QUALCOMM‘S BOARD OF DIRECTORS ISSUES STATEMENT

* QUALCOMM INC - BOARD REMAINS UNANIMOUS IN ITS VIEW THAT BROADCOM‘S ALL OFFERS “MATERIALLY UNDERVALUES” COMPANY

* QUALCOMM INC - “‍URGE” SHAREHOLDERS TO VOTE WHITE PROXY CARD TO RE-ELECT ALL 11 QUALCOMM DIRECTORS ​

* QUALCOMM - “NOT IN BEST INTEREST” OF CO‘S STOCKHOLDERS TO ELECT BROADCOM‘S NOMINEES​, ‍WITHOUT A “MEANINGFUL DISCUSSION” ON PRICE, CLOSING CERTAINTY, LICENSING BUSINESS

* QUALCOMM INC - ‍QUALCOMM BOARD “REMAINS READY TO ENGAGE” WITH BROADCOM ON PRICE, CLOSING CERTAINTY AND LICENSING BUSINESS TALKS​

* QUALCOMM INC - CO “ATTEMPTED TO ENGAGE” WITH BROADCOM ON ISSUES INCLUDING PRICE, REGULATORY AND OTHER CLOSING CERTAINTIES​

* AT MEETINGS ON FEBRUARY 14 AND FEBRUARY 23, BROADCOM “REFUSED TO ENGAGE IN GOOD FAITH”​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.