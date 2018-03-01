BRIEF-Qualcomm says Broadcom's Offers Undervalue Company

March 1 (Reuters) - Qualcomm Inc:
* QUALCOMM‘S BOARD OF DIRECTORS ISSUES STATEMENT
* QUALCOMM INC - BOARD REMAINS UNANIMOUS IN ITS VIEW THAT BROADCOM‘S ALL OFFERS “MATERIALLY UNDERVALUES” COMPANY
* QUALCOMM INC - “URGE” SHAREHOLDERS TO VOTE WHITE PROXY CARD TO RE-ELECT ALL 11 QUALCOMM DIRECTORS
* QUALCOMM - “NOT IN BEST INTEREST” OF CO‘S STOCKHOLDERS TO ELECT BROADCOM‘S NOMINEES, WITHOUT A “MEANINGFUL DISCUSSION” ON PRICE, CLOSING CERTAINTY, LICENSING BUSINESS
* QUALCOMM INC - QUALCOMM BOARD “REMAINS READY TO ENGAGE” WITH BROADCOM ON PRICE, CLOSING CERTAINTY AND LICENSING BUSINESS TALKS
* QUALCOMM INC - CO “ATTEMPTED TO ENGAGE” WITH BROADCOM ON ISSUES INCLUDING PRICE, REGULATORY AND OTHER CLOSING CERTAINTIES
* AT MEETINGS ON FEBRUARY 14 AND FEBRUARY 23, BROADCOM “REFUSED TO ENGAGE IN GOOD FAITH” Source text for Eikon: Further company coverage: