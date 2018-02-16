BRIEF-Qualcomm Says Open To Discussions With Broadcom For Proposal That Reflects "True Value" Of Co's Shares

Feb 16 (Reuters) - Qualcomm Inc:
* QUALCOMM INC - BOARD FOUND MEETING WITH BROADCOM “TO BE CONSTRUCTIVE”
* QUALCOMM INC - BOARD REMAINS UNANIMOUSLY OF VIEW THAT BROADCOM‘S PROPOSAL MATERIALLY “UNDERVALUES” QUALCOMM
* QUALCOMM - BROADCOM EXPRESSED WILLINGNESS TO AGREE TO SOME POTENTIAL ANTITRUST-RELATED DIVESTITURES BEYOND THOSE IN PREVIOUSLY FILED AGREEMENT
* QUALCOMM -BROADCOM CONTINUED TO RESIST AGREEING TO OTHER COMMITMENTS EXPECTED TO BE REQUIRED BY FTC, EUROPEAN COMMISSION, MOFCOM, OTHER REGULATORY BODIES
* QUALCOMM - BROADCOM ALSO DECLINED TO RESPOND TO QUESTIONS ABOUT INTENTIONS FOR FUTURE OF QUALCOMM‘S LICENSING BUSINESS
* QUALCOMM - BROADCOM INSISTS ON CONTROLLING MATERIAL DECISIONS ON CO‘S LICENSING BUSINESS DURING EXTENDED PERIOD BETWEEN SIGNING & POTENTIAL DEAL CLOSE
* QUALCOMM - BOARD IS INTENSELY FOCUSED ON MAXIMIZING VALUE FOR QUALCOMM STOCKHOLDERS, WHETHER THROUGH EXECUTING ON GROWTH STRATEGY OR BY SELLING CO
* QUALCOMM - IN FEB. 14 MEETING, BROADCOM REITERATED THAT $82.00 PER SHARE IS “ITS BEST AND FINAL PROPOSAL”
* QUALCOMM INC - BOARD REMAINS UNANIMOUSLY OF VIEW THAT BROADCOM‘S PROPOSAL HAS AN “UNACCEPTABLY” HIGH LEVEL OF RISK
* QUALCOMM INC - BOARD OPEN TO DISCUSSIONS WITH BROADCOM TO SEE IF PROPOSAL THAT APPROPRIATELY REFLECTS “TRUE VALUE” OF CO‘S SHARES CAN BE OBTAINED Source text for Eikon: Further company coverage: