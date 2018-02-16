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February 16, 2018 / 1:40 PM / Updated a day ago

BRIEF-Qualcomm Says Open To Discussions With Broadcom For Proposal That Reflects "True Value" Of Co's Shares

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 16 (Reuters) - Qualcomm Inc:

* QUALCOMM PROVIDES UPDATE ON MEETING WITH BROADCOM

* QUALCOMM INC - BOARD FOUND MEETING WITH BROADCOM “TO BE CONSTRUCTIVE”

* QUALCOMM INC - ‍BOARD REMAINS UNANIMOUSLY OF VIEW THAT BROADCOM‘S PROPOSAL MATERIALLY “UNDERVALUES” QUALCOMM​

* QUALCOMM - BROADCOM EXPRESSED WILLINGNESS TO AGREE TO SOME POTENTIAL ANTITRUST-RELATED DIVESTITURES BEYOND THOSE IN PREVIOUSLY FILED AGREEMENT

* QUALCOMM -BROADCOM CONTINUED TO RESIST AGREEING TO OTHER COMMITMENTS EXPECTED TO BE REQUIRED BY FTC, EUROPEAN COMMISSION, MOFCOM, OTHER REGULATORY BODIES

* QUALCOMM - BROADCOM ALSO DECLINED TO RESPOND TO QUESTIONS ABOUT INTENTIONS FOR FUTURE OF QUALCOMM‘S LICENSING BUSINESS

* QUALCOMM - BROADCOM INSISTS ON CONTROLLING MATERIAL DECISIONS ON CO‘S LICENSING BUSINESS DURING EXTENDED PERIOD BETWEEN SIGNING & POTENTIAL DEAL CLOSE

* QUALCOMM - BOARD IS INTENSELY FOCUSED ON MAXIMIZING VALUE FOR QUALCOMM STOCKHOLDERS, WHETHER THROUGH EXECUTING ON GROWTH STRATEGY OR BY SELLING CO

* QUALCOMM - IN FEB. 14 MEETING, BROADCOM REITERATED THAT $82.00 PER SHARE IS “ITS BEST AND FINAL PROPOSAL”

* QUALCOMM INC - ‍BOARD REMAINS UNANIMOUSLY OF VIEW THAT BROADCOM‘S PROPOSAL HAS AN “UNACCEPTABLY” HIGH LEVEL OF RISK​

* QUALCOMM INC - BOARD OPEN TO DISCUSSIONS WITH BROADCOM TO SEE IF PROPOSAL THAT APPROPRIATELY REFLECTS “TRUE VALUE” OF CO‘S SHARES CAN BE OBTAINED Source text for Eikon: Further company coverage:

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